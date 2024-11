Das Team um die Professoren Rüdiger Braun-Dullaeus und Alexander Schmeißer bei der kathetergestützten Implantation einer sogenannten EVOQUE-Klappe. Die Abbildung rechts zeigt den eingesetzten Klappenersatz über der erkrankten körpereigenen Trikuspidalklappe in der rechten Herzkammer.

Magdeburg - So richtig daran geglaubt, dass sie in ihrem Hausgarten noch einmal etwas tun kann, daran hat Ingeborg Stiele kaum noch geglaubt. Zu sehr war sie durch ihre Herzkrankheit gehandicapt. „Mir ging es so schlecht, dass ich gedacht habe: Du bist jetzt 86 Jahre alt – wenn es denn sein muss, dann ist es eben zu Ende.“