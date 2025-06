Personalentscheidung Vorstand der SPD Sachsen-Anhalt nominiert Minister Willingmann als Spitzenkandidat zur Landtagswahl

Der Landesvorstand der SPD hat am Montag einstimmig Armin Willingmann als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 6. September 2026 nominiert. Das letzte Wort hat ein Landesparteitag in Quedlinburg am 6. September dieses Jahres.