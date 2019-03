Astronomen in Sachsen-Anhalt hoffen auf gute Sicht und einen wolkenfreien Himmel. Foto: Peter Endig/dpa

Astronomen in Sachsen-Anhalt wollen mit einem Aktionstag auf das Problem der Lichtverschmutzung aufmerksam machen.

Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt zum Astrotag 2019 Astronomisches Zentrum Magdeburg/Grundschule Kannenstieg - Vortrag, Beaobachtungsabend, Sternführung Planetarium Burg - Veranstaltungen im Planetarium, Beobachtungsabend Astroclub Fläming e.V. - Beobachtungsabend/Sternführung Sternfreunde Aschersleben - Beobachtungsabend Sternwarte Quedlinburg - Handhabung von Teleskopen, Sonnen- und Sternhimmelbeobachtung, Astrofotografie Astronomische Gesellschaft Magdeburg e.V. - 17. Sternfreundetreffen mit diversen Veranstaltungen am Wochenende Kirche Steuden - Beobachtungsabend, Vortag Astronomische Station Johannes Kepler Kanena e.V. - Beobachtungsabend Sternenfreunde Planetarium Merseburg - Vortrag, Beobachtungsabend, Sternführung Harzplanetarium Wernigerode - Vortrag, Fotoaktion Sternwarte Sankt Andreasberg - Vortragsreihe, Teleskopwerkstatt, Beobachtungsabend, Präsentation von Astrofotos

Magdeburg l Eine wolkenfreie Nacht und frühe Dunkelheit; das erhoffen sich die (Hobby-)Astronomen Sachsen-Anhalts an diesem Abend. Denn am Sonnabend findet der alljährliche Astronomietag statt, bei dem über 10 Planetarien und Sternwarten in der Region ihre Türen öffnen.

Es werden viele Veranstaltungen angeboten, von Vorträgen über eine Foto-Aktion (Wernigerode) und Sternführungen ist alles dabei. Motto: „Möge die Nacht mit uns sein“. In Quedlinburg können Interessenten etwa lernen, wie man mit einem Teleskop umgeht, und in Aschersleben gibt es einen Familiennachmittag über die Sterne am Nachthimmel und die Raumstation ISS. Ein besonders großes Programm bietet das Planetarium Wolfsburg mit Videos, Musik und Hörspielen.

Ein Thema steht dieses Jahr besonders im Fokus: Lichtverschmutzung. Darunter versteht man die dauerhafte Abwesenheit von vollkommender Dunkelheit durch künstliches Licht. Unter anderem deswegen veranstaltet die Naturschutzorganisation WWF heute Abend die „Earth hour“. Institutionen, Städte und Privatpersonen sind dazu aufgerufen, von 20.30 bis 21.30 Uhr das Licht auszuschalten. Die Stadt Magdeburg lässt in dieser Stunde den Dom, die Johanniskirche, das Theater, das Kulturhistorische Museum und Museum für Naturkunde dunkel.

Seit 2003 wird der Astronomietag in Deutschland ausgerichtet. Mittlerweile beteiligen sich auch Österreich und die Schweiz. Träger ist die Vereinigung der Sternfreunde e. V.