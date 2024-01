Nach den ersten Demos am Montag wollen die Bauern am Mittwoch zahlreiche Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt blockieren. Hinzu kommt der Beginn des Bahnstreiks. Wir begleiten Sie mit unserem Ticker zu allen aktuellen Entwicklungen durch den Tag.

Unser Ticker zu Bauernprotesten und Bahnstreik am Mittwoch: Traktoren von Bauern aus der Umgebung von Magdeburg blockieren eine Zufahrt zur A14. Am Mittwoch wollen Landwirte Autobahnzufahrten lahmlegen.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR. - Nach den Traktoren-Demos am Montag wollen Sachsen-Anhalts Bauern am Mittwoch einen Großteil der Autobahnen im Land blockieren. In unserem Ticker zu den Streiks und Protesten werden Sie über die aktuellen Entwicklungen im Land jederzeit informiert.

9.39 Uhr

In Dessau Süd geht in Richtung München auch nichts mehr. Die Auffahrt in Richtung Berlin wurde frei gelassen.

In Dessau Süd versperren Traktoren die Autobahn-Auffahrt Richtung München. Die Auffahrt in die Richtung Berlin wurde hingegen freigelassen. Foto: Steffen Brachert

9.32 Uhr

In Dessau ist der Protest der Bauern pünktlich angelaufen. Die Auffahrten an der A9-Anschlussstelle Dessau-Ost sind sowohl in Richtung München als auch in Richtung Berlin mit Treckern blockiert. An der Anschlussstelle Dessau-Süd ist, wie angekündigt, nur die Auffahrt in Richtung Berlin blockiert, in Richtung München kann aufgefahren werden. Rettungsfahrzeuge und ein Bundeswehrkonvoi wurden aber auch auf den eigentlich gesperrten Auffahrten kurzerhand von den Bauern durchgelassen. Die Polizei sichert die Aktionen ab.

Die Auffahrt zur A9 bei Dessau ist gesperrt. Rettungsfahrzeuge und ein Bundeswehrkonvoi wurden aber kurzerhand von den Bauern durchgelassen. Foto: Thomas Ruttke

9.30 Uhr

Seit neun Uhr ist die Autobahnauffahrt Ilberstedt an der A35 gesperrt. Die Bauern aus Mehringen und Plötzkau protestieren, lassen aber Krankenwagen und Notfalltransport auf die Autobahn auffahren. Die vorbeifahrenden Autofahrer hupen zustimmend, einige sind aber auch wütend über die Blockade und diskutieren über den Zweck des Protestes.

Die Autobahnauffahrt Ilberstedt an der A35 ist versperrt. Foto: Lisa Kollien

9.25 Uhr

Die Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost sollen nach etwa einer Stunde kurz geöffnet werden,um Verkehr abfließen zu lassen,sagt Peter Deumelandt vom Bauernverband Jerichower Land.

An der Anschlussstelle Theeßen in der Auffahrt Richtung Hannover haben sich Bauern mit ihren Traktoren postiert. Foto: Marco Papritz

9.23 Uhr

Bei klirrender Kälte: Bauern wärmen sich bei Burg mit Feuerschalen.

Die tiefen Temperaturen machen den Protestierenden das Handeln schwer. Zum Aufwärmen werden unter anderem in Burg Feuerschalen genutzt Foto: Marco Papritz

9.20 Uhr

Unsere Reporter melden bei Magdeburg: Krankenwagen sind bei den Protesten auf die Autobahn durchgelassen worden. Auch die Abfahrten sind, wie angekündigt, offen.

9.17 Uhr

Die Autobahn-Auffahrt in Dessau Ost ist von Traktoren versperrt.

In Dessau Ost ist die Autobahn-Auffahrt zur A9 versperrt. Foto: Thomas Ruttke

9.15 Uhr

An den Autobahnauffahrt in der Börde (A14: Dahlenwarsleben, A2: Irxleben, Bornstedt, Alleringersleben und Eilsleben) haben die Traktoren die Auffahrten blockiert. Die Polizei ist vor Ort. Die Auffahrt Irxleben soll nach Angaben des Bauernverbandes je nach Lage vor Ort alle 30 Minuten geöffnet werden.

9.11 Uhr

Die Elbbrücke Tangermünde ist erneut gesperrt. Heute soll die Blockade sogar bis 13 Uhr andauern. Am Montag und Dienstag wurde die Flussquerung je bis circa 11 Uhr gesperrt. Es handelte sich dabei um unangemeldete Versammlungen. Ob der Protest auf der Brücke heute angemeldet ist, ist noch nicht bekannt.

Es handelt sich dabei nicht um einen Bauernprotest. Der Kreisbauernverband Stendal hat sich von der Aktion auf der Elbbrücke distanziert.

9.07 Uhr

Die Bauern haben die Auffahrten von der Bundesstraße B1 zur Autobahn A14 bei Magdeburg Richtung Halle und in nördliche Richtung dicht gemacht.

Bei Magdeburg können keine Autos mehr auf die A14 aufbiegen. Foto: Ivar Lüthe

9.04 Uhr

Es geht los an der Burger Autobahnauffahrt.

Die Auffahrt zur A2 ist bei Burg zu. (Kamera: Marco Papritz)

9.03 Uhr

Eine weitere kurzfristig angemeldete Versammlung gibt es momentan auf der Bundesstraße B188 und Landesstraße L30 - Kreuzungsbereich Vinzelberg. Dort wird es zu halbstündlichen Sperrungen bis etwa 13.30 Uhr kommen.

9.00 Uhr

Die Blockaden der Bauern an den Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt sind weitgehend installiert.

8.59 Uhr

Der Bahnhof in Burg ist verwaist. Per Durchsage und über Infotafeln werden Fahrgäste über den Streik der GDL informiert. Das hat im Jerichower Land unter anderem die Konsequenz, das die Regionalbahn (RB) 40 komplett entfällt. Vorteil: Der Regionalexpress (RE) 1 der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, der zwischen Magdeburg und Eisenhüttenstadt fährt, ist im Einsatz. Er hält in Burg, Güsen und Genthin.