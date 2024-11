Premiere für den LKA-Neubau im Norden Magdeburgs: Noch bevor ab Oktober 2025 die ersten Bagger in Barleben anrollen sollen, erhielt die Volksstimme einen exklusiven Einblick in das 3D-Modell.

Mit Video: Noch vor Baustart - Erster Ausflug in den virtuellen Zwilling des 400-Millionen-Komplexes

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) beim „Rundgang“ mit einer VR-Brille. Die Abkürzung steht für Virtual Reality. Der Betrachter kann so das digitale 3-D-Modell durchlaufen.

Magdeburg - Regen peitscht bei eisigem Wind über den kahlen Börde-Acker im Norden des Technologieparkes Ostfalen in Barleben. Nichts deutet auch nur ansatzweise darauf hin, dass hier in vier Jahren ein 400 Millionen teurer Neubau des Landeskriminalamtes (LKA) für 760 Mitarbeiter fertig gebaut sein soll. Die Polizisten und Mitarbeiter sind zurzeit noch alle in teils maroden Gebäuden oder Ausweichquartieren untergebracht.