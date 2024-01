Dieser Entwurf für das Landeskriminalamt in Barleben hat in einer Ausschreibung das Rennen gemacht. Das Planer-Team soll in diesen Tagen seine Arbeit beginnen. Ziel ist die Fertigstellung 2028.

Magdeburg. - Das europaweite Ausschreibungsverfahren für die Generalplanung zum Neubau des Landeskriminalamtes (LKA) ist abgeschlossen. Ab Januar wird sich ein Planungsbüro mit Hauptsitz in München und einer Außenstelle in Berlin an die Arbeit machen. Das bestätigte das Finanzministerium der Volksstimme. Der vorliegende Entwurf für die künftige Arbeitsstätte von rund 700 Ermittlern, Polizisten und Wissenschaftlern hat sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen zwei weitere Teilnehmer des Bieterwettbewerbs durchgesetzt. „Im nächsten Jahr sollen die konkreten Planungen abgeschlossen sein und dann können wir auch erst eine konkrete Bausumme nennen“, sagt Finanzminister Michael Richter (CDU) der Volksstimme. Dann könnten auch die Bauleistungen ausgeschrieben werden.