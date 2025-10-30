Zwei Frauen aus Sachsen-Anhalt dürfen sich freuen: Sie tippten bei 6aus49 alle sechs Lotto-Zahlen richtig. Die Glückspilze stammen aus Magdeburg und dem Landkreis Stendal.

Lotto-Glück im Doppelpack! Diese Zusatzzahl hätte zwei Frauen noch reicher gemacht

Riesenglück in Sachsen-Anhalt: Gleich zwei Spielerinnen aus Magdeburg und Stendal räumten bei Lotto 6aus49 ab.

Magdeburg/Stendal/DUR. – Gleich zwei Lotto-Spielerinnen aus Sachsen-Anhalt dürfen sich freuen. Beide tippten bei der Ziehung 6aus49 alle sechs Gewinnzahlen richtig und gewannen damit jeweils 393.325,80 Euro.

Die gezogenen Zahlen lauten 5, 7, 9, 31, 43 und 46. Nur die Superzahl 9 fehlte, um den Jackpot zu knacken. Insgesamt gab es bundesweit drei Volltreffer, zwei davon in Sachsen-Anhalt.

Sachsen-Anhalt im Glück: Schon acht hohe Lotto-Gewinne im Herbst

Die Gewinnerin aus dem Landkreis Stendal hatte fünf Tipps inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 bei einem Einsatz von 10,25 Euro abgegeben.

Die zweite Gewinnerin aus Magdeburg spielt regelmäßig im Abo-System und wird automatisch benachrichtigt. Beide Frauen müssen sich um die Auszahlung ihres Gewinns nicht kümmern, denn sie erhalten Post direkt aus dem Lottohaus.

Seit Beginn des Herbstes konnten acht Lotto-Spieler in Sachsen-Anhalt einen Gewinn ab 5.000 Euro erzielen. "Sachsen-Anhalt hat diesen Herbst offenbar eine Glückssträhne", sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Ich drücke die Daumen, dass diese noch lange anhält. Möge das Lotto-Glück weiterhin für einen goldenen Herbst sorgen.“

Im Landkreis Stendal gab es in diesem Jahr bereits 24 hohe Gewinne, in Magdeburg waren es nun schon 44 Treffer in dieser Kategorie.