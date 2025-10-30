Das war knapp. Nur noch die richtige Zusatzzahl hat gefehlt: Eine Lottospielerin aus Magdeburg hat mit sechs richtig getippten Zahlen fast 400.000 Euro gewonnen.

Mit sechs richtig getippten Zahlen hat eine Frau aus Magdeburg im Lotto abgeräumt.

Magdeburg. - il

„Das ist ja wie ein Sechser im Lotto“ heißt ein Ausspruch. Für eine Magdeburgerin wurde es jetzt Realität. Die Frau gewann bei der Ziehung 6aus49 am Mittwochabend mit sechs richtig getippten Zahlen (5, 7, 9, 31, 43 und 46) genau 393.325,80 Euro, teilte Lotto Toto mit.

Zum Knacken des Jackpots fehlte ihr nur die richtige Superzahl (9). Um die Anforderung ihres Gewinns braucht sie sich nicht zu kümmern, denn sie bekommt jetzt Post mit einer Gewinnbenachrichtigung aus dem Lottohaus, da sie Lotto im Abo spielt.

Neben der Magdeburgerin gewann ebenfalls mit 6 Richtigen eine Lottospielerin aus Stendal dieselbe Summe. Die Chance, alle 6 aus 49 Gewinnzahlen bei Lotto 6aus49 richtig zu haben, liegt bei rund 1 zu 16 Millionen, heißt es von Lotto.

Zuletzt hatten Lottospieler aus Magdeburg am 30. September 2025 Glück: zwei Mal wurden in Magdeburg jeweils 60.346,30 Euro bei Eurojackpot gewonnen.