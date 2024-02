Das Gesicht von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer, war zu Gast in Magdeburg - begleitet von Protesten. Warum die Klimabewegung jetzt Demokratie-Demos und Streiks im Nahverkehr unterstützt.

Magdeburg - Bereits vor dem Eingang zur Johanniskirche gibt es Protest. Auf Bannern steht „Freiheit für Palästina“. Luisa Neubauer, das Gesicht der Klimabewegung „Fridays for Future“ in Deutschland, ist zu Gast in Magdeburg. Und mit ihr die Kontroverse um den Krieg in Nahost, die Aktivistin Greta Thunberg in die Klimabewegung gebracht hat. Als Neubauer schließlich beim „Klimadialog“ in Magdeburg spricht, kommt es auch in der Kirche zum Protest.