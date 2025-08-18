Bedingungen für Dorfwirte zwischen Arendsee und Zeits werden immer schwieriger. Wie sich zwei Gastronomen in Börde und Altmark gegen den Trend stemmen.

Dahlenwarsleben/Hottendorf - Die Sonne knallt erbarmungslos vom Himmel, und Stefan Buhtz blickt von der Kneipentür mit der bunten „Sky-Sportsbar“-Werbung auf den kleinen Biergarten unter der großen Kastanien und den weißen Sonnenschirmen. „Das wird heute nichts“, winkt der Dahlenwarsleber Chef von „Buhtzis Kneipe“ ab. „Bei 32 Grad traut sich doch keiner raus“.