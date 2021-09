Halle - In Halle hat ein Mann seine 52 Jahre alte Ehefrau tot und mit Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Der Mann sei am Freitagabend nach Hause zurückgekehrt und habe die Entdeckung gemacht, teilte die Polizei am Samstag in Halle mit. Es seien umfangreiche Spuren gesichert worden. Die Leiche werde obduziert. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen, teilte die Polizei weiter mit.