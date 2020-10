Die Top 5 beim Miss-Germany-Wettbewerb für Sachsen-Anhalt stehen fest. Diese fünf Frauen gehen nun in die nächste Challenge.

Magdeburg (ds) l Ihr Ziel ist der Europark in Rust (Baden-Württemberg). Aber nicht, um die Fahrgeschäfte und anderen Attraktionen des Parks zu genießen. Nein, diese fünf Frauen aus Sachsen-Anhalt wollen am 27. Februar 2021 zur neuen Miss Germany gekürt werden. Die Top 5 für Sachsen Anhalt stehen nun fest, wie das Management des Miss-Wettbewerbs am Samstag (10. Oktober) mitteilte.

Die Damen kamen über unterschiedliche Wege eine Runde weiter. So wurden drei Frauen über ein Online-Voting unter die besten Fünf gewählt, zwei weitere wurden von einer "Fachjury aus Branchenexperten" bestimmt, heißt es in der Pressemitteilung.

Doch wie heißen die Frauen, die sich Hoffnung auf den Titel machen dürfen?

Bilder Diese fünf Frauen aus Sachsen-Anhalt wollen Miss Germany 2021 werden. Foto: Miss Germany Corporation (MGC)



Elisa Ventur, 21 Jahre alt aus Eickendorf

Jessica Haupt, 23 Jahre alt aus Queis

Vy Trinh Tuong Nguyen, 19 Jahre alt aus Magdeburg

Lena Brunner, 19 Jahre alt aus Oschersleben

Tamila Lambrecht, 19 Jahre alt aus Oebisfelde







Alle Kandidatinnen müssen sich nun einer weiteren sogenannten digitalen Challenge stellen. Erst danach werden "zum Empowerment Day, der am 21. November 2020 stattfindet, anschließend insgesamt 32 Kandidatinnen – je zwei pro Bundesland – eingeladen". Im Anschluss an dieses Event sollen die Gewinnerinnen je Bundesland gekürt werden.

Im Frühjahr 2020 - noch vor der Corona-Pandemie - vertrat Theresa Schultheiß (20) aus dem kleinen Dorf Schieben im Altmarkkreis Salzwedel ihr Bundesland beim Finale im Europapark. Ein Porträt lesen Sie hier.