Sich den Christbaum selbst zu schlagen, wird auch in Sachsen-Anhalt immer beliebter. Hardi Buschmannn bietet Bäume in der Altmark und im Harz an.

Tangerhütte - In der Feuerschale knistern Holzscheite, es duftet nach Glühwein und Grünkohl mit Knacker. Wenige Schritte weiter frisst sich eine kleine Akkusäge in den Stamm einer zwei Meter hohen Nordmanntanne. Selbst das novembrige Nieselwetter hält diejenigen nicht ab, die sich am 2. Advent auf der knapp 10.000-Bäume-Plantage am Rande von Tangerhütte (Kreis Stendal) ihren Liebling für das Weihnachtsfest aussuchen, fällen und mit nach Hause nehmen wollen.