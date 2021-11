Musikjournalist Claus Fischer bekommt Fasch-Preis

Zerbst - Zerbst erinnert auch in diesem Jahr an den in der Stadt verstorbenen Barockkomponisten Johann Friedrich Fasch. Die Stadt ehrt den Musikjournalisten und Moderator Claus Fischer für sein Engagement rund um die „Alte-Musik-Szene“ mit dem Fasch-Preis 2021. Dieser sollte am Samstagabend während eines Festkonzerts in der Stadthalle überreicht werden, das von der Geigerin Anne Schumann gestaltet wird. Sie ist die Fasch-Preisträgerin des Jahres 2019.

Der 1967 in Mannheim geborene Fischer ist nach Angaben der Stadtverwaltung ein „Kenner der Barockmusik und ihrer Interpreten“ und begleite regelmäßig die alle zwei Jahre veranstalteten Fasch-Festtage. Dem Preisträger gelinge es, „diese Musik mit reichem Hintergrundwissen und zugleich lebendig und unterhaltsam an sein Publikum zu bringen“, hieß es. Der Hörfunkredakteur lebt in Leipzig.

Ursprünglich sollte die Preisverleihung bereits im April im Rahmen der 16. Internationalen Fasch-Festtage stattfinden. Diese wurden erst verschoben und dann im Juni coronabedingt abgesagt. Der Namensgeber der seit 1993 vergebenen Auszeichnung starb 1758 in Zerbst, wo er 1722 Hofkapellmeister wurde. 2021 jährt sich der Geburtstag des in Thüringen geborenen Johann Friedrich Fasch zum 333. Mal.