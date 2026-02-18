Fast acht Monate nach der Razzia wegen des Verdachts der Veruntreuung von Fraktionsgeldern im Landtag von Sachsen-Anhalt kommt erneut Bewegung in die Angelegenheit.

Nach Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt: Staatsanwaltschaft will Beweismaterial verwerten

Am 1. Juli 2025 gab es eine Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Die Staatsanwaltschaft Magdeburg dringt darauf, dass sie das bei der Durchsuchung sichergestellte Material verwenden darf. Einen entsprechenden Antrag stellte die Anklagebehörde jetzt beim Amtsgericht Magdeburg. Das teilte Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten am Mittwoch auf Volksstimme-Anfrage mit.