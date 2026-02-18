weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. Verdacht der Untreue: Nach Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt: Staatsanwaltschaft will Beweismaterial verwerten

Verdacht der Untreue Nach Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt: Staatsanwaltschaft will Beweismaterial verwerten

Fast acht Monate nach der Razzia wegen des Verdachts der Veruntreuung von Fraktionsgeldern im Landtag von Sachsen-Anhalt kommt erneut Bewegung in die Angelegenheit.

Von Michael Bock und Matthias Fricke 18.02.2026, 15:51
Am 1. Juli 2025 gab es eine Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Magdeburg - Die Staatsanwaltschaft Magdeburg dringt darauf, dass sie das bei der Durchsuchung sichergestellte Material verwenden darf. Einen entsprechenden Antrag stellte die Anklagebehörde jetzt beim Amtsgericht Magdeburg. Das teilte Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten am Mittwoch auf Volksstimme-Anfrage mit.