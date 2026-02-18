weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
EIL:
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden
Experiment in Sachsen-Anhalt Mehr Platz für Laster: Autobahn GmbH testet neuen Baustellentyp an der A 2 aus

Die vielbefahrene Autobahn Magdeburg - Hannover wird wieder zur Mega-Baustelle. Es drohen kilometerlange Staus und Unfälle. Nun reagiert der Bauherr.

Von Jens Schmidt 18.02.2026, 16:00
Auch in diesem Jahr wird auf der A 2 wird viel gebaut.
Foto: Marco Papritz

Magdeburg - Ab März brauchen Autofahrer auf der A 2 wieder gute Nerven. Die Autobahn GmbH will den Abschnitt zwischen Bornstedt und Alleringersleben in Richtung Hannover gründlich sanieren. Im vorigen Jahr war die Gegenrichtung an der Reihe gewesen; damals stauten sich Laster oft auf zehn Kilometer Länge, es kam zu schweren Auffahrunfällen. „Wir haben lange darüber diskutiert und probieren jetzt eine neue Lösung“, sagte Steffen Kauert von der Autobahn GmbH.