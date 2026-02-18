Die vielbefahrene Autobahn Magdeburg - Hannover wird wieder zur Mega-Baustelle. Es drohen kilometerlange Staus und Unfälle. Nun reagiert der Bauherr.

Mehr Platz für Laster: Autobahn GmbH testet neuen Baustellentyp an der A 2 aus

Auch in diesem Jahr wird auf der A 2 wird viel gebaut.

Magdeburg - Ab März brauchen Autofahrer auf der A 2 wieder gute Nerven. Die Autobahn GmbH will den Abschnitt zwischen Bornstedt und Alleringersleben in Richtung Hannover gründlich sanieren. Im vorigen Jahr war die Gegenrichtung an der Reihe gewesen; damals stauten sich Laster oft auf zehn Kilometer Länge, es kam zu schweren Auffahrunfällen. „Wir haben lange darüber diskutiert und probieren jetzt eine neue Lösung“, sagte Steffen Kauert von der Autobahn GmbH.