Negativtrend bei Patentanmeldungen im Land ungebremst

Halle - Die Zahl der Patentanmeldungen ist 2021 in Sachsen-Anhalt erneut gesunken. Im vergangenen Jahr habe es lediglich 154 Anmeldungen gegeben, teilte das Deutsche Patent- und Markenamt in München mit. 2020 waren es 161, 2019 wurden noch 193 Patente aus Sachsen-Anhalt eingereicht. 2018 waren es 205 Anmeldungen.

Nur in Mecklenburg-Vorpommern (98) und in Bremen (101) seien 2021 laut Patentamt weniger gemeldet worden. Mit sieben Anmeldungen pro 100.000 Einwohner belegt Sachsen-Anhalt vor Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich den vorletzten Rang. Spitzenreiter sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen ist Baden-Württemberg mit rund 13.600 Anmeldungen. Insgesamt ging die Zahl der bundesweiten Anmeldungen um knapp 3500 auf rund 58.600 zurück.

Die geringe Zahl der Patentanmeldungen in Sachsen-Anhalt sage wenig über die Innovationskraft der Wirtschaft aus, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Donnerstag. „Wir haben weiterhin keine Konzernzentralen mit angegliederter Forschung und Entwicklung im Land.“ Möglicherweise verzichteten Unternehmen inzwischen auch ganz bewusst auf Patentschutz nach China, um so das Know-how nicht öffentlich zu machen. Corona habe laut Ministerium auch einen Anteil an sinkenden Patentanmeldungen.

Kleine und mittlere Unternehmen können laut Ministeriumssprecher Patentaktivitäten mit 50 Prozent bezuschusst bekommen.