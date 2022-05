Neue Rolle für Olympiasiegerin Tatjana Hüfner bei den Winterspielen in Peking

Blankenburg - Junge aufstrebende Sportler sollten schon immer das Lebensgefühl bei Olympischen Spielen kennenlernen, weshalb auch Tatjana Hüfner, 20 Jahre ist es her, als Talent in den Genuss einer ersten Teilnahme am Ringefestival gekommen war. Als 18-Jährige wurde sie also nach Salt Lake City ins Jugendlager des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) eingeladen, um in jene Atmosphäre einzutauchen, jenes Flair zu genießen, um noch mehr Motivation zu tanken für die große Karriere. „Deshalb sind das jetzt meine sechsten Olympischen Spiele“, blickt Hüfner auf ihren Einsatz in Peking voraus, wo am kommenden Freitag die 24. Winterspiele eröffnet werden. Nur ist sie dann nicht Gast im Jugendlager, sie rodelt nicht mehr um Medaillen. Nein, Tatjana Hüfner ist in Peking, genauer in Yanqing, eine Hüterin des Regelwerks. Eine Kampfrichterin. Offiziell bestellt vom Internationalen Verband (FIL).