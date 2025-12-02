Die Würfel sind gefallen: Weißenfels (Burgenlandkreis) soll Standort für den Neubau einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Sachsen-Anhalt werden. An der Entscheidung gibt es viel Kritik.

Neuer Superknast in Sachsen-Anhalt kommt nach Weißenfels

Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) hat sich beim Standort der neuen JVA festgelegt.

Magdeburg/Weißenfels - In Weißenfels könne schneller gebaut werden als in Halle, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. Auch die Saalestadt hatte auf den Neubau gehofft.