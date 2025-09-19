Dass Menschen aus dem Osten in den Chefetagen unterrepräsentiert sind, ändert sich nur langsam. In welchen Bereichen der Anteil besonders niedrig ist und welche Ursachen dahinter stecken.

Nur wenige Ostdeutsche an der Spitze: „Das schadet uns allen“

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten kamen nicht immer aus dem Osten.

Magdeburg/Berlin - Aktuell sind alle Ministerpräsidenten der fünf ostdeutschen Bundesländer im Osten geboren und aufgewachsen, doch das war nicht immer so. Das Spitzenpersonal der Bundesländer war in den 35 Jahren seit der Wiedervereinigung häufig westlastig.