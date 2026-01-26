Der Winter hat Sachsen-Anhalt fest im Griff. Durch Schnee und Straßenglätte kam es bereits zu einigen Unfällen. Und auch der Öffentliche Nahverkehr fährt nicht überall.

Schnee und Glätte in Sachsen-Anhalt: Hier fällt der Busverkehr aus

In Sachsen-Anhalt gibt es bei Schnee und Glätte erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Magdeburg/Halle (Saale). – In Sachsen-Anhalt haben Schnee und Glätte in der Nacht zu Montag und am Morgen für erhebliche Behinderungen gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte besonders für die Nacht und die frühen Morgenstunden teils starke Glätte vorhergesagt.

Die winterlichen Straßenverhältnisse führten seit Sonntagabend allein um Halle zu mehr als 30 witterungsbedingten Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. Die meisten Unfälle verursachten Sachschäden. Menschen wurden leicht verletzt.

Im Harz gab es seit Sonntagnachmittag 52 Unfälle - deutlich mehr als üblich, wie die Polizei mitteilte. Mindestens 14 davon waren durch Glätte bedingt.

Glätte in Sachsen-Anhalt: Einzelne Unfälle auf der A14 und A38

Trotz stockendem Verkehr seien die Autobahnen am Morgen größtenteils befahrbar, teilte die Autobahnpolizei der Polizeidirektion Halle mit. Auf der A9 kam es nicht zu größeren Behinderungen. Auf der A14 und der A38 wurden einzelne Unfälle gemeldet.

So sei bespielsweise am Montagmorgen auf der A14 zwischen Tangerhütte und Lüderitz ein Lkw durch Glätte von der Straße abgekommen und in einer Ausfahrt steckengeblieben.

Lesen Sie auch: Hund bricht ins Eis ein! Hundebesitzerin rettet Tier unter Lebensgefahr

Bus- und Schülerverkehr in Mansfeld-Südharz und Wittenberg eingestellt

Wegen des starken Schneefalls und überfrierender Glätte haben mehrere Landkreise den öffentlichen Personennahverkehr vorübergehend eingestellt. Betroffen sind unter anderem die Landkreise Wittenberg, Stendal, Mansfeld-Südharz und Anhalt-Bitterfeld.

Auch die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat im gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz den Busverkehr gestoppt. Dies teilte das Unternehmen am frühen Montagmorgen per Warn-App Biwapp mit.

Außerdem wurde in Wittenberg der Öffentliche Nahverkehr am Montag eingestellt. Dazu hatten sich die Busunternehmen und der Landkreis entschieden.

Lesen Sie auch: Warum sibirische Kälte in Sachsen-Anhalt mit –20 Grad ausbleibt: Schnee kommt trotzdem

Verspätungen durch Glätte im Linienverkehr von Halle und Magdeburg

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) teilen auf ihrer Internetseite mit, dass alle Buslinien fahren. Sie weisen jedoch darauf hin, dass es aufgrund von Glätte zu Verspätungen kommen kann.

Die Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt (PNVG) hat ihren Betrieb nicht eingestellt. Sie meldet auf ihrer Internetseite, dass es witterungsbedingt jedoch zu Verspätungen und Störungen im Linienverkehr kommen könne.

Auch in Dessau-Roßlau kommt es am Montag aufgrund von glatten Straßenverhältnissen zu Verspätungen.

Die Glätte macht auch dem Berufsverkehr in Halle zu schaffen. Wie der Saalekreis mitteilte, könne es aufgrund der vorhergesagten Wetterverhältnisse am Montag im Schülerverkehr im Saalekreis zu Störungen und Ausfällen kommen.

Der OBS Omnibusbetrieb Saalekreis informiert über seine Interseite, dass der ÖPNV inklusive Schülerverkehr bis 11 Uhr eingestellt wird.