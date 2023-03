In Sachsen-Anhalt wird es vom 24. bis 27. März Streiks im öffentlichen Dienst geben.

Magdeburg (ir) - Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem viertägigen Streik von Freitag, 24. März, bis einschließlich Montag, 27. März auf. Der Warnstreik richtet sich an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Bund und Kommunen.

Aufgerufen zur Teilnahme sind kommunalen Arbeitgeberverbände, Praktikanten, Auszubildende, Versorgungsbetriebe, Beschäftigte bei Sparkassen und Sozialarbeiter, Landkreise und kreisfreien Städte sowie deren Einrichtungen, Verbände und Eigenbetriebe, Stadtverwaltungen, Gemeinden und Kreisverwaltungen und deren nachgeordneten Einrichtungen, Verbände und Eigenbetriebe.

Sachsen-Anhalt: Freitag und Montag wird gestreikt

Grund des Streiks: Angesichts der gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel fordert Verdi für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Streikenden versammeln sich am Freitag, 24. März, ab 8 Uhr auf dem Alten Markt und am Montag, den 27. März, ab 7.30 Uhr bei der Verdi Bezirksverwaltung in der Leiterstraße 1 von Magdeburg, wie Verdi-Sprecher Oliver Greie weiter mitteilt.