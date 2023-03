Magdeburg - Der Warnstreik bei der städtischen Müllabfuhr hat für die Magdeburger ab Freitag, 24. März 2023, gravierende Auswirkungen. Das geht aus einer Information der Stadt Magdeburg hervor, die am Mittwochabend auf deren Internetseite nachzulesen war.

So sieht es konkret aus: Aufgrund des Warnstreiks finden die Abfallsammlungen der regelmäßigen Abfallentsorgungstouren von Bioabfall, Restabfall und Altpapier am 24. März und am 27. März 2023 nicht statt, hieß es. Die Touren vom 24. März 2023 würden nicht nachgeholt. Bei der nächsten regulären Entsorgung werde der zusätzliche Abfall mitgenommen. Die Touren vom 27. März 2023 werden an den beiden darauffolgenden Tagen nachgeholt, heißt es dazu.

Entsorgung in Krankenhäusern und Schulen gesichert

Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg bat darum, die Stellplätze und Zufahrten zu den Abfallbehältern unbedingt freizuhalten.

Die Abfallentsorgung der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kindertageseinrichtungen und Schulen könne abgedeckt werden.

Wertstoffhöfe bleiben an drei Tagen zu

Die kommunalen Wertstoffhöfe sowie die Annahmestelle der Gise in der Sandbreite können am 24., 25. und 27. März nicht öffnen. Eine Anlieferung ist dann laut Stadt nicht möglich. Dies gelte auch für gewerbliche Anlieferungen auf den kommunalen Wertstoffhöfen.

Doch die Auswirkungen gehen noch weiter: Die Stadtreinigung, die reguläre Sperrmüllabfuhr und der Containerdienst finden streikbedingt ebenfalls nicht statt, so die Magdeburger Stadtverwaltung weiter.