Wie wird das Osterwetter? In Teilen von Sachsen-Anhalt könnte am Ostersonntag ein Regenschirm nötig sein.

Halle (Saale)/Leipzig/DUR/dpa – Sachsen-Anhalt steht ein kühles und zum Teil nasses Osterwochenende bevor. Im Vergleich zur Karwoche wird es zwar wieder etwas wärmer, wer aber draußen nach Ostereiern suchen will, sollte die Jacke nicht vergessen – und in einigen Regionen auch nicht den Regenschirm.

Bis zum Karfreitag bleibt es in Sachsen-Anhalt frisch, in den Nächten auch frostig bei bis zu -7 Grad. Am Mittwoch gibt es vereinzelt leichte Regenschauer, ansonsten bleibt es in der Karwoche heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen um die 10 Grad, Tendenz im Laufe der Woche steigend.

Lesen Sie auch: Ostern in Sachsen-Anhalt - Wo finden 2023 Osterfeuer statt?

So wird das Wetter an Karfreitag und Karsamstag in Sachsen-Anhalt

Den Karfreitag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes weitgehend sonnig bei bis zu 13 Grad, in den Nächten bleiben die Temperaturen dann wieder im Plusbereich.

Am Karsamstag könnte es dann in weiten Teilen von Sachsen-Anhalt bei höchstens 12 Grad regnen. Für Magdeburg und Halle erwartet "Wetterkontor" knapp einen Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter, in Dessau-Roßlau und Wittenberg könnte es etwas mehr werden, so die aktuellen Prognosen.

So wird das Wetter am Ostersonntag und Ostermontag

Der Ostersonntag soll im Norden und im Westen von Sachsen-Anhalt dann wieder sonnig werden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad. Im Süden und Osten des Bundeslandes sind jedoch auch am Sonntag noch Schauer möglich.

Der Ostermontag wird dann in ganz Sachsen-Anhalt bei bis zu 14 Grad heiter bis wolkig erwartet.

Aprilwetter: Was sagen die Bauernregeln über den Frühlingsmonat aus?

Verantwortlich für das aktuelle Wetter ist Hoch Meryem, das von Nordosteuropa kühle Polarluft verbreitet. Immerhin: Der Trend zeigt deutlich nach oben: Für Mitte April rechnet der Deutsche Wetterdienst in Sachsen-Anhalt mit bis zu 20 Grad.