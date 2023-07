Am 7. Januar vor neun Jahren starb Oury Jalloh bei einem Brand in einer Dessauer Polizeizelle. Die Umstände sind noch immer ungeklärt. Am Dienstag wurde des Mannes aus Sierra Leone mit einer Mahnwache und einer Demonstration gedacht. Dessau, 07.01.2013 Foto:xM.xGolejewskix/xFuturexImage at 7 January before nine Years died Oury Jalloh at a Brand in a Dessauer the Circumstances are yet Always unsettled at Tuesday was the Man out Sierra Leone with a Vigil and a Demonstration thought Dessau 07 01 2013 Photo XM

