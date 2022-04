Überklebt: Aus Carl-Hagenbeck- wird in Stendal die Oury-Jalloh-Straße

In Stendal wurde aus der Carl-Hagenbeck-Straße für wenige Stunden die Oury -Jalloh-Straße.

Das Straßenschild der Carl-Hagenbeck-Straße in Stendal wurde mit dem Namen Oury Jalloh überklebt.

Stendal (ld) - Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend (4. Januar) das Straßenschild „Carl-Hagenbeck-Straße“ in Stendal mit dem Namen „Oury Jalloh“ überklebt. Am Mittwoch war der Aufkleber bereits wieder entfernt worden. Jedoch nicht von einem Bauhof-Mitarbeiter, sagt André Projahn, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage. Somit bleibt offen, wer das Schild beklebt und wer den Aufkleber beseitigt hat. Die Polizei ermittelt nun.