Am Montag wurden in Sachsen-Anhalt 394 neue Corona-Fälle registriert. 206 Menschen liegen auf der Intensivstation.

Magdeburg (vs) l Die Zahl der täglich gemeldeten neuen Coronavirus-Infektionen ist in Sachsen-Anhalt am Montag auf 394 gestiegen. Derzeit sind 206 Intensiv- und Beatmungsbetten mit an COVID-19 erkrankten Personen belegt. 112 dieser Personen werden beatmet.

In der Landeshauptstadt Magdeburg wurden insgesamt 14 neue Fälle erfasst. Aus dem Salzlandkreis wurden 92 neue Fälle gemeldet. Der Altmarkkreis Salzwedel vermeldet 11 Neuinfektionen. Im Jerichower Land wurden 8 Fälle gemeldet und im Landkreis Harz 54 neue Infektionen.

Es sind 10 Sterbefälle (Altmarkkreis Salzwedel (2), LK Anhalt-Bitterfeld (2), LK Harz (3), LK Jerichower Land (1), LK Mansfeld-Südharz (1), LK Salzlandkreis (1)) hinzugekommen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt damit bei 32.831 Fällen, teilte das Sozialministerium am Montag mit.