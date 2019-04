Ein 11-jähriges Mädchen wurde in der Gemeinde Südharz von einem Hund in den Oberschenkel gebissen.

Südharz (dpa) l Ein elf Jahre altes Mädchen ist in der Gemeinde Südharz von einem angeleinten Hund gebissen worden. Das Kind wurde am Oberschenkel verletzt und musste nach dem Vorfall am Dienstag ärztlich behandelt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Elfjährige mit weiteren Kindern und einer Betreuerin in einem Waldstück im Südharzer Ortsteil Questenburg unterwegs. Dort kam der Gruppe eine Frau mit einem angeleinten Hund entgegen.

Obwohl die Elfjährige versucht habe, auszuweichen, habe das Tier sie gebissen, hieß es. Der Hund und seine Besitzerin konnten zunächst nicht ermittelt werden.