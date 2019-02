Ein gewaltätiger "Schwarzfahrer" hat sich in Merseburg geweigert, den Zug zu verlassen und somit eine Zugabfahrt verhindert. Symbolfoto: Anja Guse

Ein gewaltätiger "Schwarzfahrer" hat sich in Merseburg geweigert, den Zug zu verlassen und somit eine Zugabfahrt verhindert.

Merseburg (rk) l Ein 24-jähriger "Schwarzfahrer" war am Donnerstag ohne Zugticket von Braunsbedra in Richtung Merseburg unterwegs. Als der 47-jährige Zugbegleiter den Mann aufforderte, den Zug zu verlassen, kam der Mann der Aufforderung nicht nach. Die Situation spitzte sich zu.

Der "Schwarzfahrer" griff zwei Bahnmitarbeiter an und blockierte die Tür des Zuges, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Einsatzkräfte der Bundespolizei Halle stellten den Mann noch am Zug. Den polizeilichen Maßnahmen widersetzte er sich. Der 24-Jährige musste gefesselt werden und wurde zur Feststellung seiner Identität zur Dienststelle am Hallenser Hauptbahnhof gebracht.

Durch diesen Vorfall erhielt der Zug eine 35-minütige Verspätung. Den Mann aus Guinea-Bissau erwarten nun Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs, Körperverletzung sowie wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.