Ein 29-jähriger Mann aus Wittenberg wurde am Sonnabend tot aufgefunden. Er war zuvor in der Elbe baden.

Dessau (vs) l Im Ortsteil Elster (Landkreis Wittenberg) wurde seit Freitagabend ein Mann vermisst. Am Vormittag entdeckten die EInsatzkräfte dann die Leiche des 29-Jährigen. Nach Zeugenangaben schwamm der junge Mann gegen 21 Uhr in der Elbe, tauchte dann aber nicht mehr an der Oberfläche auf.

Unmittelbar eingeleitete Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungskräften, unter Einsatz von Booten, Tauchern und eines Hubschraubers, blieben zunächst ohne Ergebnis. Am Sonnabend wurde dann die Leiche des Mannes entdeckt.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen dauern gegenwärtig an.