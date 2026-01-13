Mit Humor, ungewöhnlichen Requisiten und klarer Botschaft erzielt die Polizei Sachsen-Anhalt enorme Reichweiten auf TikTok. Warum sich die Polizei für den Erfolg selbst nicht zu ernst nehmen darf.

Über 180.000 Follower: So trifft die Polizei auf TikTok den Nerv der Jugend

Arthur Gamm und Sebastian Schultzik (von links) erstellen für die Polizei Sachsen-Anhalt witzige Videos, die bei TikTok Millionen User erreichen.

Magdeburg/Halle. - Über 180.000 Follower und mehr als acht Millionen Likes auf TikTok: Damit gehört die Polizei Sachsen-Anhalt zu einem der erfolgreichsten Accounts aus Sachsen-Anhalt. Seit 2023 sorgt die Polizeiinspektion Halle, die den Account verwaltet, auf der Unterhaltungsplattform für zahlreiche Lacher. Denn die Videos, die Sebastian Schultzik und Arthur Gamm dort hochladen, verfolgen einen bestimmten Stil: „Sich selbst und die Polizei nicht ganz zu ernst nehmen.“