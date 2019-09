Die Bundespolizei hat zwei Jungen in Halle von einem drei Meter hohen Stromüberleitungskasten holen müssen.

Halle/Nietleben (vs) l Am Sonntag, 22. September 2019, sind zwei Jungen in Halle auf einem drei Meter hohen Stromüberleitungskasten herumgeklettert. Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilt, wurde die Bundespolizei gegen 17.40 Uhr durch einen Bahn-Mitarbeiter über die beiden Kinder am Bahnhof Nietleben informiert.

Beamte der Bundespolizei schritten ein und nahmen den 13- und den 14-jährigen Teenager in ihre Obhut. Nach einer eingehenden Belehrung wurden die beiden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.