In Halle ist ein 40-Jähriger mit einem Messer und einer Flasche massiv verletzt worden. Er musste notoperiert werden.

Halle (vs) l Ein Mann ist am Sonnabend in Halle niedergestochen und ausgeraubt worden. Das teilt die Polizei am Montag mit. Den Angaben nach wurde der 40-jährige Mann aus der Ukraine zunächst ausgeraubt und dann mit Messerstichen und einer Flasche schwer verletzt.

Demnach hielt sich der Mann am Sonnabend gegen 19 Uhr mit mehreren Personen im Bereich Töpferplan/Gottesackerstraße auf. Die Fläche werde der Polizei nach oft von Personen ohne Obdach zum notdürftigen Aufenthalt genutzt. Eine der anderen Personen soll dem Mann dort den Rucksack, das Handy, Pass sowie Bargeld abgenommen und anschließend mit einem Messer und einer Flasche massiv verletzt haben.

Erst am Sonntagmittag wurde ein junger Mann in der Leipziger Straße auf den 40-Jährigen mit seinen Stichverletztungen aufmerksam. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Nun suchen die Beamten Hinweise. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0345/2241291 melden.