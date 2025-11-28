weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Ernährung und Gesundheit Proteine, Kreatin & Co.: Das bringen Nahrungsergänzungsmittel wirklich

Immer mehr Menschen greifen zu Vitaminpräparaten, Eiweißpulver und Kreatin. Doch wie viel braucht der Körper wirklich – und wann sind Nahrungsergänzungsmittel überflüssig?

Von Alina Bach 28.11.2025, 18:00
Proteine, Kreatin und andere Nahrungsergänzungsmittel sind beliebt wie nie. Doch welche Supplemente braucht man wirklich?
Magdeburg. - Protein-Pudding, Protein-Kaffee, Protein-Nudeln: Wer einkaufen geht sieht immer häufiger den Zusatz „Protein“ bei vielen Lebensmitteln. Proteine, auch bekannt als Eiweiße, gelten als eine Art Wunderwaffe zum Abnehmen. Sie unterstützen den Muskelaufbau und sorgen für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl – und sie stecken in zahlreichen Lebensmitteln drin. Doch wie viel davon benötigt ein Mensch für den täglichen Bedarf?