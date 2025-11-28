Immer mehr Menschen greifen zu Vitaminpräparaten, Eiweißpulver und Kreatin. Doch wie viel braucht der Körper wirklich – und wann sind Nahrungsergänzungsmittel überflüssig?

Proteine, Kreatin & Co.: Das bringen Nahrungsergänzungsmittel wirklich

Proteine, Kreatin und andere Nahrungsergänzungsmittel sind beliebt wie nie. Doch welche Supplemente braucht man wirklich?

Magdeburg. - Protein-Pudding, Protein-Kaffee, Protein-Nudeln: Wer einkaufen geht sieht immer häufiger den Zusatz „Protein“ bei vielen Lebensmitteln. Proteine, auch bekannt als Eiweiße, gelten als eine Art Wunderwaffe zum Abnehmen. Sie unterstützen den Muskelaufbau und sorgen für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl – und sie stecken in zahlreichen Lebensmitteln drin. Doch wie viel davon benötigt ein Mensch für den täglichen Bedarf?