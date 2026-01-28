weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Prozess zum Magdeburger Weihnachtsmarkt Gutachter: Taleb A. ist voll schuldfähig und weiterhin sehr gefährlich

Der forensisch-psychiatrische Gutachter attestiert Taleb A. nicht nur eine volle Schuldfähigkeit während der Tat, sondern auch weiterhin eine hohe Gefährlichkeit. Während des Vortrags des Gutachters rastet Taleb A. aus.

Von Matthias Fricke Aktualisiert: 28.01.2026, 15:36
Forensisch-psychiatrischer Gutachter Dr. Bernd Langer
Forensisch-psychiatrischer Gutachter Dr. Bernd Langer Foto: Christian Schroedter

Magdeburg - Der forensisch-psychiatrische Gutachter Dr. Bernd Langer hat die meisten der Prozesstage dem Angeklagten gegenübergesessen. Zum 17. Verhandlungstag legte der Sachverständige sein Gutachten ab. Er attestiert dem 51-jährigen saudischen Arzt Taleb A. nicht nur eine volle Steuerungsfähigkeit während der Tat am 20. Dezember 2024, sondern auch weiterhin eine hohe Gefährlichkeit.