In Handschellen wurden die 41-Jährige am Donnerstag in den Gerichtssaal geführt. Foto: Tom Wunderlich

In Magdeburg hat ein Prozess gegen eine 41-jährige aus Magdeburg begonnen. Sie ist wegen Betrugs und Untreue angeklagt.

Magdeburg l Mit einem Lächeln im Gesicht und Handschellen an den Handgelenken wurde am Donnerstagvormittag eine Frau in den Saal C12 des Landgerichtes Magdeburg geführt. Der Angeklagten werden Betrugs- und Untreuehandlungen zum Nachteil ihres Mannes und ihrer Schwiegermutter vorgeworfen. Die Frau befindet sich seit 1. August 2018 in Untersuchungshaft.

Der Prozess wird von einem großen öffentlichen Interesse begleitet, denn der 62-Jährige ist kein Unbekannter in Magdeburg. Bei ihm handelt es sich um einen renomierten Hausarzt. Seine 21 Jahre jüngere Ehefrau soll sich seiner Finanzgeschäfte angenommen und somit mehrere Hunderttausend Euro veruntreut haben.

Insgesamt soll sich der Schaden auf knapp 900.000 Euro belaufen. "Die Angeklagte soll auch ohne Wissen ihres Ehemannes ein hochwertiges Fahrzeug zu einem Preis von rund 100.000 Euro für sich gekauft haben", teilte ein Gerichtssprecher im Vorfeld mit. Nach Volksstimme-Informationen soll es sich hierbei um einen Mercedes E350d handeln.

Außerdem soll die 41-Jährige ihre Schwiegermutter um Geld gebracht haben. Hierbei sind rund 20.000 Euro Schaden entstanden. Insgesamt werden der Angeklagten 45 Straftaten vorgeworfen. Bisher sind sieben weitere Verhandlungstage für den Prozess angesetzt.