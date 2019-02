Der Afghane, der am Tod von Markus B. in Köthen beteiligt gewesen sein soll, wurde am Mittwoch vor Gericht mit Widersprüchen in seinen Aussagen konfrontiert. Foto: Matthias Fricke

Zwei Afghanen müssen sich in Dessau für den Tod von Markus B. aus Köthen verantworten. Eine Zeugin spricht von einem Kopftritt.

Dessau-Roßlau (dpa) l Im Prozess um den Tod eines 22-Jährigen in Köthen hat eine Zeugin gewalttätige Angriffe der beiden Angeklagten gegen das Opfer geschildert. Die 19-Jährige berichtete, der 18 Jahre alte Angeklagte habe den Mann stark geschubst, als dieser in eine handfeste Auseinandersetzung eingreifen wollte. Der 22-Jährige sei rückwärts umgefallen.

Dann habe sie gesehen, wie der 17-jährige Angeklagte kräftig von oben gegen die Stirn des Opfers getreten sei, sagte die junge Frau. Sie war damals schwanger. Die beiden angeklagten Afghanen hätten sich darüber gestritten, wer der Vater ihres ungeborenen Kindes sei.

Der 18 Jahre alte Afghane und ein 17-jähriger Landsmann sind wegen schwerer Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Sie hatten zum Prozessauftakt bestritten, etwas mit dem Tod des 22-jährigen Kötheners zu tun gehabt zu haben. Sie berichteten von einer Auseinandersetzung zwischen Afghanen, bei der es um die Frage gegangen sei, von wem eine Bekannte schwanger sei.

Zeugin belastet Afghanen

Zuvor war der 18 Jahre alte Angeklagte mit Widersprüchen in seinen bisherigen Aussagen konfrontiert worden. Am Mittwoch sagte die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt am Landgericht Dessau-Roßlau, er habe sich bei der Polizei an vieles nicht erinnert, in der Hauptverhandlung aber sehr viel mehr Einzelheiten berichtet. Dabei sei es um die Streitigkeiten vor dem Tod des 22-Jährigen gegangen, die auch handgreiflich ausgetragen worden seien. Der 18-Jährige entgegnete, er habe viel nachgedacht.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass einer der beiden Männer Anfang September 2018 während eines Streits den 22-Jährigen schlug, der schlichten wollte. Dadurch sei der Angegriffene zu Boden gefallen und der andere Angeklagte habe ihm mindestens einen Fußtritt gegen Oberkörper oder Kopf versetzt. Der junge, herzkranke Mann starb wenig später in einer Klinik an einem Herzinfarkt. In der Folge gab es rechtsgerichtete Demonstrationen und Gegenproteste in der Kleinstadt.

