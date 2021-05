Magdeburg/Thale - Traurige Nachrichten vom irisch-US-amerikanischen Sänger Angelo Kelly. Der 39-jährige Musiker verkündete am Dienstag auf seinem Instagram-Account schlechte Neuigkeiten für seine Fans. "Ihr Lieben, ich habe leider schlechte Nachrichten", beginnt der Künstler, der vor allem als jüngstes Mitglied der mit zahlreichen Musikpreisen ausgezeichneten Pop- und Folkband "The Kelly Family" bekannt wurde, in der Videobotschaft.

Seine für diesen Sommer geplante "Irish Summer Tour" muss aufgrund der Corona-Pandemie ins nächste Jahr verschoben werden. "Wir haben versucht noch so lange wie möglich daran festzuhalten", teilt der Sänger seinen 163.000 Followern mit. So habe der Musiker mit allen Veranstaltern noch einmal gesprochen, "aber es sei momentan einfach nicht möglich", bedauert Kelly.

Auf seinem Instagram-Kanal meldete sich am Dienstag der Musiker Angelo Kelly in einer Videobotschaft zu Wort.

Konzerte in Magdeburg und Thale verlegt

Damit verschiebt der Musiker zum vierten Mal seine Live-Tour. So unter anderem auch das geplante "Angelo Kelly & Family - Irish Summer Tour 2021"- Konzert am 17. Juli in Thale. Auch der "Irish Christmas Tour 2021"-Auftritt in der Magdeburger GETEC-Arena am 28. November 2021 wurde auf das kommende Jahr verlegt. "Für fast alle Shows haben wir neue Termine für nächsten Sommer", betont Kelly optimistisch.

Seine Fans stehen dem Musiker in dieser schweren Zeit bei und hoffen nun auf die Nachholtermine 2022. "Es war abzusehen, ich find‘s trotzdem immens schade. Es würde uns allen so guttun, endlich mal wieder einen unbeschwerten Abend zu erleben!

Freuen wir uns halt auf denIrish Summer 2022" , kommentiert eine Nutzerin auf Instagram.