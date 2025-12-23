Ausstellung mit 6.000 Zinnfiguren: Ein Magdeburger Verein erzählt im Salzlandmuseum Schönebeck von alten Hochkulturen Amerikas und der Eroberung des Kontinents.

Ein Azteke kämpft gegen den Eroberer, entstanden nach einem Buch von Anton Hoffmann.

Schönebeck. - Von Anton Hoffmann gibt es ein antiquarisches Buch, in dem der Illustrator die Eroberung von Mexiko in den Jahren 1519 bis 1521 in Wort und Bild festhält. Das Cover zeigt einen Azteken mit riesiger Federkrone auf seinem Helm, der gegen einen in Ritterrüstung gepackten Krieger hoch zu Pferde kämpft. Der hält ein rot-gelbes Schild in den Nationalfarben Spaniens.