Honoré Daumier überzog antike Helden und Götter mit Spott. Das Winckelmann-Museum Stendal zeigt in einer Ausstellung mehr als 50 Karikaturen des Franzosen.

Stendal. - Dicke Knollnase, fetter Bauch. Nackt steht er da, der Held, und soll den Viehhof des Königs Augias an einem einzigen Tag ausmisten. Tausende Rinder gehören zum Hof und hatten über die Zeit riesige Berge Mist angehäuft. Es stank seit langem zum Himmel. Was für eine unwürdige Arbeit für den erhabenen Helden, was für eine Schmach. Ein Knechtsdienst für einen Unsterblichen!