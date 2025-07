Magdeburg - „Oft verbinden wir Musik mit Virtuosität. Aber Musik ist mehr als das. Sie kann Brücken bauen, Mauern einreißen, Hoffnung schenken, Träume oder Protest artikulieren“, sagte Christian Berkel gestern im Magdeburger Dom. Anlässlich der Verleihung des Kaiser-Otto-Preises an die Violinistin Lisa Batiashvili und den Pianisten Igor Levit hielt der Schauspieler die Laudatio und betonte, dass die beiden von der Landeshauptstadt Geehrten an der „Schnittstelle zwischen Kunst und Gesellschaft, zwischen Klang und Haltung leben und arbeiten“.

Der Festakt mit 600 Gästen wurde ganz im Sinne des Preises zu einem Plädoyer für Verständigung und Demokratie, für Frieden, Toleranz und europäischen Zusammenhalt. Vor 20 Jahren ins Leben gerufen, erinnert der Preis an die Verdienste Ottos des Großen und würdigt Persönlichkeiten und Institutionen, die den europäischen Gedanken fördern. Verliehen wurde er bisher ausschließlich an politische Akteure, darunter Angela Merkel, Egon Bahr und zuletzt Zuzana Caputová, die frühere Präsidentin der Slowakischen Republik. Jetzt nun ging die Auszeichnung erstmals an zwei Künstler.

Jean Asselborn, ehemaliger Außenminister Luxemburgs, hatte bereits im Vorfeld Kunst und Kultur, Musik und Poesie als „eine Kraft in Europa“ beschrieben. In seiner leidenschaftlichen Festrede unterstrich er das erneut: „Es täte der Politik gut, wenn sie sich von Kultur inspirieren lassen würde.“ Der Europäer fand klare Worte für die EU, für Frieden, für Werte und Demokratie. Und er schaute in die Welt, zu Putin und Trump, nach Israel und Gaza und plädierte für eine Zweistaatenlösung.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) betonte, dass im Angesicht des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine der Zusammenhalt in Europa auf die Probe gestellt werde. Er sprach von Werten, die es zu verteidigen gelte, und wie wichtig es sei, sich Spaltungsversuchen entgegenzustellen. Er dankte der Stadt und der Kulturstiftung Kaiser Otto für die Preis-Idee.

Biografien mit Umbrüchen

Berkel ging auf die beiden von Umbrüchen geprägten Biografien der Preisträger ein. Lisa Batiashvili, geboren in Tiflis, sei eine leidenschaftliche Verfechterin von Demokratie und Menschenrechten. Sie habe sich immer wieder klar gegen die russische Aggression in ihrer ehemaligen Heimat Georgien positioniert. Sie setze sich für die Unabhängigkeit ihres Landes ein, für die Rechte von Minderheiten, für die Gleichstellung von Frauen, so Berkel. Als Georgien kurz vor dem Bürgerkrieg gestanden habe, sei sie mit ihrer Familie nach Deutschland geflohen, habe in Hamburg und München studiert. Heute sei sie eine der großen Geigerinnen unserer Zeit.

Wie Batiashvili weiche auch Igor Levit den Widerständen nicht aus, sondern suche sie, „weil er weiß, dass er nur an ihnen wachsen kann“, so Berkel. Er erinnerte an dessen gleichfalls von Brüchen gekennzeichneten Lebensweg. Levit, geboren in Gorki, dem heutigen Nischni Nowgorod, gehörte mit seiner Familie zu den sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlingen. Deutschland wurde zur Wahlheimat. Aber auch Levit habe erfahren müssen, wie fremd sich nationale Zugehörigkeit für einen Juden anfühlen könne. „In einer Zeit, in der die Welt auseinanderzufallen droht, in der Hass und Intoleranz den Ton diktieren wollen, erhebt Igor seine Stimme am Klavier und als Aktivist“, würdigt der Laudator dessen Engagement gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen jede Form von Ausgrenzung. Zum Schluss dankte er: „Ihr seid ein Geschenk für Europa, für unsere Gesellschaft, für die junge Generation, für alle, die an die Kraft der Kunst glauben.“

Auch der verliehene Preis ist Kunst – eine Porträtmedaille, die auf der Vorderseite das Relief des jeweiligen Geehrten und rückseitig das Herrschermonogram Ottos des Großen zeigt. Erschaffen hat sie Bernd Göbel, emeritierter Professor für Plastik und Bildhauerei an der Burg Giebichenstein Halle. Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) überreichte die Preise für dieses „herausragende gesellschaftspolitische Engagement“. „Wer ihnen zuhört und zusieht, versteht, was es bedeutet, Europäerin und Europäer zu sein“, so Borris.