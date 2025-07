Urlaub im Harz: die Rübeländer Tropfsteinhöhlen Theater und Abenteuer im Bauch der Erde

In den Rübeländer Tropfsteinhöhlen wird in einem imposanten Hohlraum Theater gespielt. Verliebte können in einer Naturkulisse heiraten und Besucher seltenen Lebewesen begegnen.