Teller, Vasen, Krüge: Im Winckelmann-Museum Stendal dreht sich in der Ausstellung „Von Zirkus bis Apostel“ alles rund um die römische Feinkeramik Terra Sigillata.

Ausstellung in Stendal

Stendal. - Ein Wagenlenker führt seine Pferde. Er hält die Zügel in der Hand und schaut zurück. Reicht der Vorsprung? Daneben zwei Männer in Tunika, die mit einem Krug Wasser den Athleten und die Räder kühlen. Es ist ein Wettkampftag, der auf dem Rand eines tiefen Tellers abgebildet ist. Wagenrennen waren Publikumsmagnete in der Spätantike.