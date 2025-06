Vor 65 Jahren wurde Ronald M. Schernikau in Magdeburg geboren. Eine Ausstellung im Literaturhaus gibt Einblick in seine Ost-West-Biografie und seine Liebe zur DDR.

Magdeburg. - Als im September 1989 Tausende über die noch existente Grenze nach Westdeutschland flüchteten, kam Ronald M. Schernikau zurück in die damals untergehende DDR. Er, der als letzter eingebürgerter BRDler gilt, wollte in seinem Sehnsuchtsland mittun, wie er sagte. Nur zwei Jahre später, es war der 20. Oktober 1991, starb der gebürtige Magdeburger an Aids. Schernikau, dessen Geburtstag sich am 11. Juli zum 65. Mal jährt, war Literat, Rebell, Diva, überzeugter Kommunist – ein Paradiesvogel.