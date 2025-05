Das Theater Magdeburg lädt in der neuen Spielzeit zu 23 Premieren. Mit dem Musical „Oklahoma!“ bringt das Ensemble den wilden Westen auf den Domplatz.

Was das Theater Magdeburg in der neuen Spielzeit plant

Magdeburg - „Theater repariert die Welt nicht, aber es schenkt uns einen Riss und durch ihn dringt Licht“, sagte gestern ein für sein Metier schwärmender Julien Chavaz. „Theater ist Utopie, Theater ist Poesie“, so der Generalintendant des Magdeburger Vier-Sparten-Hauses. Chavaz und sein Leitungsteam stellten die am 13. September beginnende neue Spielzeit vor. Die bedeutet in Zahlen zusammengefasst: 25 Premieren, davon neun im Musiktheater, 13 im Schauspiel, drei im Ballett. Elf Uraufführungen wird es geben, zudem zehn Sinfoniekonzerte der Magdeburgischen Philharmonie unter neuer Ägide. Der gebürtige Däne Christian Øland wird Ende August neuer Generalmusikdirektor des Theater Magdeburg. Er folgt auf Anna Skryleva.