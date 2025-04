Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes lädt der Halberstädter Domschatz zu einer Ausstellung. Skulpturen des Bildhauers Daniel Priese treten mit Fotografien in eine Korrespondenz.

Der Bildhauer Daniel Priese in seiner Werkstatt am Ortsrand von Halberstadt.

Halberstadt. - Wie kann man die Stunde Null in Stein hauen? Wie acht Jahrzehnte nach dem Untergang des alten Halberstadt all die Schäden, Verluste, Traumata künstlerisch aufgreifen? Wie schafften es die Menschen angesichts dieses tiefen Schmerzes, dieser weiten Trümmerlandschaft überhaupt noch an eine Zukunft zu denken?