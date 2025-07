Moderator Florian Silbereisen küsst beim Winterfest der Volksmusik am 29 Januar 2011 in der Magdeburger Bördelandhalle der Reihe nach zahlreiche Damen mit dem Ziel, einen neuen Küss-Rekord aufzustellen. Damit kam er in das Guinness Buch der Rekorde.

Magdeburg - Die haben wohl einen Vogel? Das dürften sich Magdeburger und ihre Besucher gefragt haben, als sie im Sommer 2018 die Vogelhäuser vor der Grünen Zitadelle gesehen haben. Und mit Blick auf die Vielzahl der Piepmatz-Unterkünfte wohl nicht nur einen.

Hintergrund der Vogelhäuser-Show war ein Rekordversuch unter den wachsamen Augen von Guinnessbuch-Juroren, die längste Kette von Vogelhäusern aneinander zu reihen. Und die Initiatoren kamen tatsächlich auf bemerkenswerte 1.172 Meter sowie 4.389 individuell gestalteten Häuschen: Weltrekord und Eintrag ins „Guinnessbuch der Rekorde“.

Die Aktion am 23. Juni 2018 war von der Grünen Zitadelle Magdeburg und anderen Initiatoren ins Leben gerufen worden. Ziel war es, die Leistungskraft der Stadt zu demonstrieren und gleichzeitig ein Zeichen für den Vogelschutz zu setzen. Die Vogelhäuser wurden von Kindergärten, Schulen und Privatleuten gestaltet und dann rund um das Magdeburger Hundertwasserhaus und den Dom aufgestellt. Der geschlagene Rekordhalter – Moskau – hatte es zuvor auf 1.124 Häuschen gebracht.

XXL-Mohn kuchen

Bianca Richter von der Bäckerei Meye in Allstedt (Mansfeld-Südharz) sagt stolz: „Das ist doch etwas“, und meint damit die Urkunde im Verkaufsraum, die ihrem Handwerksbetrieb einen Weltrekord bescheinigt. „Die Kunden gucken schon hin“, sagt sie dieser Tage der Volksstimme, „zumal ja gleich daneben Fotos der Aktion hängen.“

Susanne Daubner (2.v.l), Tagesschau-Sprecherin, Vincent Richter (M) und Bianca Richter von der Bäckerei Meye verteilen auf dem weltgrößten Mohnkuchen den Belag. Der Rekordversuch war eine Aktion der Kunststiftung Sachsen-Anhalt anlässlich des Gedenkjahres „500 Jahre Bauernkrieg und 500. Todestag von Thomas Müntzer“ im Jahr 2025. In Allstedt hielt Müntzer 1524 auf dem Schloss seine berühmte Fürstenpredigt. picture alliance/dpa dpa

Gemeint ist der größte Mohnkuchen der Welt, der am 9. Juni 2024 im Rahmen des Gedenkjahres „500 Jahre Bauernkrieg und 500. Todestag von Thomas Müntzer“ aufs Blech kam – initiiert von der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. „Unser Kuchen übertraf mit seinem Gewicht von 128,5 Kilogramm die vorherige Rekordmarke um mehr als sieben Kilogramm“, sagt Richter.

Der XXL-Mohnkuchen bestand aus Hefeteig, einer süßen Mohnfüllung und einer Schicht aus Puddingcreme und Eischnee. „Wir haben für den Kuchen 32 Kilogramm Mohn verarbeitet“, so die Bäckersfrau. Er wurde am 9. Juni 2024, offiziell angeschnitten und an die Besucher verteilt. „Entsprechend der Guinness-Buch-Regel: Kein Verkauf und nichts durfte entsorgt werden., Wir haben 650 Stück Kuchen ausgegeben. Ruckzuck war er weg.“ Der Rekord wird zu den neuen Einträgen in der 2026er Ausgabe des Buche gehören

Abwaschbar ist passé

Seit 70 Jahren erscheint das „Guinnessbuch der Rekorde“ und die Jubiläumsausgabe ist bereits auf dem Markt – die deutsche Ausgabe seit dem 12. September 2024. Sie umfasst 256 Seiten mit rund 2.115 offiziellen Rekorden. Die Weltbestleistungen reichen von den größten Schlumpf-Paraden über die größten Barbie-Sammlungen bis hin zu sportlichen Höchstleistungen.

1.172 Meter lange Kette aus Vogelhäusern in MD Archiv

Verändert hat sich in den vergangenen Jahrzehnten das äußere Bild des Buches. Die erste Ausgabe war in schlichtem Grün gehalten und hatte einen wasserfesten Einband, um den rauen Bedingungen in Pubs standzuhalten, wo es ursprünglich ausgelegt werden sollte. Die Jubiläumsausgabe erscheint in poppigen Buchstaben, von dem keiner dem anderen gleicht, auf blauem Grund.

Wie die Vogelhauskette und der Mohnkuchen haben über die Jahre auch andere Rekorde zwischen Arendsee und Zeitz Beachtung in den Ausgaben gefunden.

Darunter die von Guido Kunze aus Dessau-Roßlau. Er kam am 12. Juli 2013 in einem Einkaufscenter der Stadt kaum vom Fleck und lief doch innerhalb von 24 Stunden fast 40 Kilometer und legte über 12.210 Höhenmeter zurück. Der damals 48-Jährige schaffte 61.050 Stufen einer Rolltreppe und überbot damit Joey Kelly, der im November 2012 während des RTL-Spendenmarathons aufgestellten Rekord für die „meisten in 24 Stunden

auf einer in Gegenrichtung laufenden Rolltreppe zurückgelegte Stufen“. Kunze hatte seine Leistung mit einem guten Zweck verbunden und fand Sponsoren, die für jede Stufe zehn Cent für den Verein „Helfende Hände“ in Dessau-Roßlau spendeten. Von den über 6.100 Euro konnte eine Gruppe bedürftiger Kinder in die Ferien fahren.

Ein Schmatzer hier, ein Schmatzer da

Ein Schmatzer hier, ein Schmatzer da – die Magdeburger „Bördelandhalle“ wurde am 29. Januar 2011 während der ARD-Sendung „Winterfest der Volksmusik“ zur Kuss-Oase umfunktioniert. Schuld daran war Florian Silbereisen, der den Rekord für die meisten Küsse schaffen wollte. Und genügend Damen hatten sich in einer Schlange aufgereiht, die unbedingt – wenn schon Kein Kind von ihm – dann doch wenigstens einen Sekundenwischer auf ihren Lippen spüren wollten.

Und Silbereisen schaffte, wenn auch etwas außer Atem, vor laufenden Kameras, 117 Damen zu beglücken. Was ihm einen Eintrag in „Guinnessbuch der Rekorde“ einbrachte.

Älteste Turnerin

Am 12. April 2012 wurde Johanna Quaas aus Halle als „älteste Turnerin“ ins Rekordbuch aufgenommen. An jenem Tag hatte die damals 86-Jährige bei der italienischen TV-Sendung „Lo Show dei Record“ – einer Talentshow in Zusammenarbeit mit dem „Guinnessbuch der Rekorde“ – in Rom Boden- und Schwebebalkenübungen vorgeführt. Quaas hatte damit die 2010 verstorbene Inge Kaatz vom HSG DHfK Leipzig abgelöst.

Spektakulär auch der Tandem-Fallschirmsprung der 90-Jährigen gemeinsam mit Eberhard Gienger (976 Bronzemedaille am Reck bei den Olympischen Sommerspielen) am 5. Juni 2016 aus 3000 Metern Höhe am Flugplatz Böhlen (Sachsen). Hintergrund der Aktion war der gedoubelte Sprung von Queen Elisabeth II. – damals ebenfalls 90 Jahre alt – gemeinsam mit „James Bond“ Daniel Craig anlässlich der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 in London. Sie habe beweisen wollen, dass man auch mit 90 Jahren noch Fallschirmspringen kann, so Quaas.

Brocken und Cha-Cha-Cha

Brocken Benno (Benno Wolfgang Schmidt (1932-2022) wurde 1997, 1998 und 2000 mit Einträgen in das Guinness-Buch der Rekorde als „tüchtigster Brockenwanderer“ geehrt. Der Harzer stieg mehr als neuntausend Mal auf den höchsten Berg Norddeutschlands.

Die älteste aktive Tanzlehrerin der Welt war Gisela Weser aus Eisleben (Mansfeld-Südharz, 1921-2017). Sie wurde vom Guinness-Buch der Rekorde als die älteste aktive Tanzlehrerin der Welt anerkannt. Gisela Weser unterrichtete bis ins hohe Alter und feierte 2016 ihren 95. Geburtstag. Sie starb im Alter von 96 Jahren.