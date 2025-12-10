Silvester ist Premiere am Harztheater Ein 33-Jähriger bringt Madame Pompadour nach Halberstadt
Nick Westbrock inszeniert am Harztheater „Madame Pompadour“. Die Operette hat am Silvesterabend Premiere.
Halberstadt. - Nick Westbrock strahlt. Im Gespräch spürt sein Gegenüber schnell, dass er sich wohlfühlt am Harztheater. Wenn er ins Erzählen kommt über seine aktuelle Regiearbeit in Halberstadt, dann ist der gebürtige Gießener kaum zu stoppen. Es liegt viel Schwärmen in seinen Sätzen. Über das Haus, über das Ensemble, über Madame Pompadour. Die berühmte Mätresse am Hof des französischen Königs Ludwig XV. holt er auf die Bühne. Er inszeniert die Operette von Leo Fall.