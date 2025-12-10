Halberstadt. - Nick Westbrock strahlt. Im Gespräch spürt sein Gegenüber schnell, dass er sich wohlfühlt am Harztheater. Wenn er ins Erzählen kommt über seine aktuelle Regiearbeit in Halberstadt, dann ist der gebürtige Gießener kaum zu stoppen. Es liegt viel Schwärmen in seinen Sätzen. Über das Haus, über das Ensemble, über Madame Pompadour. Die berühmte Mätresse am Hof des französischen Königs Ludwig XV. holt er auf die Bühne. Er inszeniert die Operette von Leo Fall.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.