Schüler einer Grundschule beschließen die vier Tage Woche im Landtag - und lernen, wie Politik in Sachsen-Anhalt funktioniert.

Im Rahmen der Medienklasse schnuppern Grundschüler aus Arneburg im Landtag die Luft der Politiker.

Magdeburg. - Wie politische Entscheidungen entstehen, ist für Grundschüler oft schwer vorstellbar. Beim Besuch einer vierten Klasse aus Arneburg im Landtag zeigte sich jedoch, wie schnell sich abstrakte Abläufe erschließen lassen, wenn Kinder selbst aktiv werden.

Im Rahmen des Programms der Medienklasse erfahren die Schüler, dass Politik nicht erst im Parlament beginnt. Besucherdienst-Mitarbeiter Felix Buchholz verdeutlicht dies mit einfachen Beispielen aus ihrem Alltag: vom Abendessen zu Hause bis zur Frage, welches Spielgerät auf dem Schulhof stehen soll oder ob eine Bushaltestelle saniert werden muss. Die Kinder erkennen, dass Entscheidungen immer etwas mit Aushandlung zu tun haben.

Grundschüler im Plenarsaal

Bei ihrem Rundgang entwickeln sie ein Gefühl dafür, wie im Landtag gearbeitet wird. Sie sehen den Platz des Präsidenten, den Aufbau des Plenarsaals und die Wege, auf denen Abgeordnete sonst unterwegs sind. „Der große Raum mit den Mikrofonen“ bleibt der zehnjährigen Feli besonders im Gedächtnis.

Im anschließenden Planspiel übernehmen die Kinder selbst politische Rollen. Drei Fraktionen bilden sich, Klassenlehrerin Uta Jüttner übernimmt im Plenarsaal die Rolle der Landtagspräsidentin. Diskutiert wird über die Einführung einer Vier-Tage-Schulwoche. Die Schüler tragen ihre Argumente vor und entscheiden schließlich mit deutlicher Mehrheit: 16 Stimmen sprechen sich dafür aus, eine dagegen.

Der Besuch im Landtag ist Schülern der vierten Klasse im Rahmen der Medienklasse vorbehalten. Grafik: Volksstimme

Buchholz weist die Viertklässler aber darauf hin, dass die Abstimmung eine Simulation bleibt und am Freitag regulärer Unterricht stattfindet. Der Besuch zeigt dennoch Wirkung: Einige Kinder können sich vorstellen, später selbst politisch aktiv zu werden, wie der zehnjährige Leon. Auch Zindy Kuhn, die als Begleitperson dabei war sagt: „Das ist auch für die Großen interessant.“