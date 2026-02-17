Mit der Aufführung der Johannespassion 1745 anlässlich der Magdeburger Telemann-Festtage startet die Biederitzer Kantorei in ihre diesjährige Musiksaison.

Biederitz. - Draußen ist es winterlich kalt und der Schnee will nicht weichen, drinnen im Warmen ist die Biederitzer Kantorei schon längst am Proben für ihren Musiksommer. Der beginnt nämlich nicht – wie der Name suggeriert – im Sommer, sondern bereits im März. Wenn in Magdeburg im dritten Monat des Jahres Georg Philipp Telemann (1681-1767) mit Festtagen oder internationalem Wettbewerb geehrt wird, feiert die Biederitzer Kantorei traditionell ihren Saisonauftakt. Bereits seit 1997 studiert der Kammerchor dafür eine der 23 erhalten gebliebenen Telemann-Passionen ein. Der gebürtige Magdeburger hatte in seiner Amtszeit als Musikdirektor in Hamburg mit 46 Gottesdienst-Kompositionen die vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes musikalisch bedacht.